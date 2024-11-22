ارتفاع أسعار الزيت والدواجن والجبن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة والدواجن والجبن الابيض والرومي والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.06 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 54.4 جنيه، بزيادة 3.66 قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.87 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 81.91 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.09 جنيه، بزيادة 57 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.1 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.19 جنيه، بتراجع 2.67 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.41 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 99.31 جنيه، بزيادة 4.41 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.08 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.31 جنيه، بزيادة 1.32 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.44 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 43.81 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.33 جنيه، بزيادة 2.6 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 264.07 جنيه، بزيادة 9.38 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.81 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.23 جنيه، بزيادة 3.69 جنيه.