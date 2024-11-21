سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.19 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.26 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.

بنك مصر: 13.20 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و13.27 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.

بنك الإسكندرية:13.23 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.24 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و 13.22 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء بزيادة 4 قرشًا، و13.20 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.