"يونايتد أويل آند جاز" تستكمل انسحابها من امتياز أبو سنان

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "يونايتد أويل آند جاز" البريطانية، عن استكمال عملية انسحابها من امتياز أبو سنان بالصحراء الغربية، حيث أنهت جميع الأوراق اللازمة للانسحاب من حصتها البالغة 22% في الامتياز.

وأكدت الشركة على أن استكمال الانسحاب مشروط بالحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة المصرية العامة للبترول ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لسد التنازل الذي ينبغي استلامه في الوقت المناسب.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، انه لتسوية الالتزامات المالية المتعلقة بالامتياز، وافقت الشركة على تحويل مبلغ 220 ألف دولار أمريكي إلى الأطراف غير المتخلفة عن السداد وهي شركة "كويت إنرجي" وشركة "جلوبال كونيكت المحدودة"، وذلك من رصيد مستحقاتها البالغ حوالي 840 ألف دولار أمريكي مستحقة على الهيئة العامة للبترول.

وأشارت الشركة إلى أن المبلغ الصافي الذي ستحصل عليه الشركة بعد التسوية سيبلغ نحو 620 ألف دولار، مؤكدة استمرار النقاشات الإيجابية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لاسترداد المبالغ المستحقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة "برايان لاركن" علي أن هذا الانسحاب يتيح للشركة التركيز على مشاريعها الأساسية الأخرى، وخاصة في جامايكا.