شعبة العطارة: 20% زيادة في أسعار المشروبات الشتوية هذا العام

كتبت- دينا كرم:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن هناك ارتفاع في أسعار المشروبات الشتوية مثل الكاكاو والسحلب هذا العام بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأشار توفيق، إلى أن الكاكاو سجل أعلى زيادة بين المشروبات الشتوية.

وأضاف توفيق أن سعر الكاكاو وصل إلى ما بين 320 و400 جنيها للكيلو هذا العام، لاختلاف السعر في المناطق المختلفه، مقابل ما بين 280 و320 جنيها للكيلو بالعام الماضي.

وأوضح توفيق، أن الزيادة جاءت نتيجة تأثر الأسعار بتقلبات سعر الدولار، والجمارك، حيث إن الكاكاو مستورد بالكامل ويتطلب إجراءات استيراد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار.

وأشار توفيق إلى أن أسعار السحلب قفت هي الأخرى، حيث ارتفع سعر الكيلو من 120 إلى 140 جنيهًا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان سعر الكيلو يتراوح بين 80 إلى 100 جنيها.

وفي المقابل، شهد اليانسون انخفاضًا في أسعاره هذا العام، حيث تراجع سعر الكيلو إلى 140 جنيهًا مقارنة بـ240 جنيهًا العام الماضي، بحسب توفيق.

وأرجع توفيق، هذا التراجع إلى زيادة الإنتاج ووفرة المعروض في السوق.

وأكد توفيق على أن أسعار الزنجبيل والقرفة، شهدت استقرار حيث سجل كيلو الزنجبيل 240 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو القرفة 200 جنيها، وذلك دون تغيير ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وأشار توفيق إلى أن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على إقبال المواطنين على شراء المشروبات الشتوية، لتركيزهم علي شراء الأولويات في ظل ارتفاع أسعار باقي السلع.