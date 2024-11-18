المواد الغذائية: البيض التركي أصبح منتشرا ويتمتع بجودة عالية

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضوشعبة الموادالغذائية، إن البيض التركي أصبح متوفرًا بشكل واسع في الأسواق، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية والأسواق الكبرى.

وأضاف المنوفي، أن سعر الكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة يبلغ 150 جنيهًا، مؤكدًا أن المنتج يتمتع بصلاحية وأمان كامل بنسبة 100%.

وأضاف المنوفي أن الجودة العالية للبيض التركي ترجع إلى عدة عوامل مهمة تتعلق بتربية الدواجن وطرق الإنتاج.

وتابع المنوفي، أن "عمر الدجاج يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر على جودة البيض. فالدجاج البالغ ينتج بيضًا ذا جودة أعلى مقارنة بالدجاج الصغير، حيث يكون البيض أكبر حجمًا وأكثر قوة في القشرة، كما تتمتع البيضة بمذاق أغنى".

وأشار المنوفي، إلى أن اختيار سلالات الدجاج المناسبة أيضًا يعد من العوامل الرئيسية لضمان جودة البيض. فالبيض الذي يتم إنتاجه من سلالات معينة يتمتع بخصائص مميزة من حيث اللون والحجم والمذاق، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة أعلى من العناصر الغذائية.

وأكد المنوفي، أن البيض التركي المتوفر في الأسواق يتمتع بمستويات أمان عالية وجودة مضمونة، ويخضع لرقابة صارمة لضمان صحته وسلامته للمستهلك.

وطالب المنوفي، المواطنين بالاستمرار في متابعة جودة المنتجات التي يتناولونها.