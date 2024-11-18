جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل السفير الكوري لبحث سُبل التعاون المشترك

كتبت- أمنية عاصم:

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية في مركز التدريب والتشغيل المهني VTEC” " التابع لها برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، كيم يونغهيون، سفير جمهورية كوريا، وذلك لبحث سُبل التعاون مع المركز في وورش العمل التي بلغ عددها 12 ورشة.

وبحسب بيان اليوم من الجمعية، استعرض هنو، خلال جولته مع السفير الكوري، تدريبات وأنشطة مركز "VTEC" التابع للجمعية، وذلك بزيارة ورش عديدة منها، ورشة الكليم، والملابس الجاهزة، هذا إلى جانب تدريب اللحام تحت الماء، وكذلك ميكانيكا السيارات، وورشة التبريد والتكييف، وتدريب النساء على الطبخ.

وأوضح هنو، تعاون المركز مع المصانع والفنادق والشركات فضلاً عن التواصل المستمر مع الحكومة المصرية قائلاً: " تهتم مصر بدورها الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وهذا ما يمثله مركز"VTEC "، في إشارة إلى انفتاح المركز للحصول على المنح المُقدمة لتدريب كل من المصريين واللاجئين، مُشيرًا إلى إمكانية إضافة المزيد من الورش والتدريبات بالتعاون مع الجهات المانحة.

وكشف هنو، عن خطة جمعية رجال أعمال إسكندرية لتوقيع بروتوكول تعاون مع برنامج الغذاء الدولي "WFP" لدعم اللاجئين في مصر، وذلك بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA".

وقال كيم يونغهيون، سفير جمهورية كوريا، بأن مصر تُعتبر أولوية لبلاده التي تسعى للاستثمار وتنمية قطاعي التعليم والتدريب المهني، وأكد على الاهتمام الكبير بالمجالات التقنية والتنمية البشرية والمناخية، خصوصًا مع تزايد احتياجات المُدن الذكية للتقنيات العالية.