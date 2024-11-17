كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد في مصر، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2370 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3047 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3555 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب نحو 28440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2563 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا