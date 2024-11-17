بعد انخفاض 20%.. هل تواصل أسعار الأرز التراجع؟ شعبة الأرز توضح

كتبت- دينا كرم:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سوق الأرز في مصر يشهد استقرارًا في الأسعار بعد أن انخفض سعر الطن إلى 20% خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وأضاف شحاتة "لمصراوي" أن أسعار الأرز الشعير والأبيض سجلت تراجعًا واضحًا، حيث انخفض سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة من 15 ألف جنيه إلى 14 ألف جنيه للطن، بانخفاض ألف جنيه في الطن.

أسعار الأرز

وأوضح شحاتة أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة تراجع من 17.5 ألف جنيه للطن قبل الانخفاض، إلى نحو 15.5 ألف جنيه للطن، بانخفاض ألفي جنيها في الطن.

وأشار إلى أن الأرز الأبيض رفيع الحبة انخفض سعره من 25 ألف جنيه للطن إلى 23 ألف جنيه حاليًا، بانخفاض ألفي جنيه في الطن.

كما تراجع الأرز الأبيض عريض الحبة من 28 ألف جنيه للطن إلى ما يتراوح بين 25 و27 ألف جنيه للطنين، بحسب شحاتة.

كميات كافية

وأرجع شحاتة انخفاض الأسعار إلى توافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق مقارنة بمستوى الطلب الحالي، مما ساهم في تعزيز استقرار الأسعار.

وتوقع رئيس شعبة الأرز أن يشهد سوق الأرز حالة من استقرار الأسعار، خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر، وخاصة بمحافظات الدلتا والوجه البحري، في شهر مايو من كل عام، فيما يكون حصاد المحصول من منتصف أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر.