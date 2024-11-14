ارتفاع أرباح السويدي إليكتريك 75.6% إلى14.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدي إليكتريك ارتفاع صافي الأرباح 75.64% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 14.35 مليار جنيه مقابل نحو 8.17 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق بيان الشركة اليوم على البورصة المصرية، فإن الشركة حققت إيرادات بنحو 35% مسجلا نحو 164.82 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 108.8 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة السويدي إليكتريك 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. ومتخصصة في العمل كمزود لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والهندسة والبناء والبنية التحتية الذكية واستثمارات البنية التحتية.