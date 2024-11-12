بعد تطويره.. هل ستعود فكرة طرح نادي غزل المحلة بالبورصة مجددا؟

كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء في سوق المال تحدثوا لمصراوي، أن معاودة فكرة السعي نحو طرح نادي غزل المحلة في البورصة ستلقى قبولًا، من قبل المستثمرين، نظرًا لأن أغلب المعوقات التى أدت لفشل الاكتتاب قد زالت في الوقت الراهن.

وكانوزير قطاع الأعمال العا، أعلن عن افتتاح أعمال تطوير إستاد غزل المحلة والملاعب الفرعية التي قامت بها شركة غزل المحلة لكرة القدم بجانب الإنجازات التي حققها النادي على مدار الموسمين الماضيين وتحسن أداء السوق المحلي

ويعتبر نادي غزل المحلة أول نادي تم السعي نحو قيده في البورصة المصرية خلال عام 2022 إلا أن هذا الاكتتاب لم ينجح نتيجة ضعف الإقبال من المستثمرين.

وبلغ إجمالي الحصة التى كانت تسعى الشركة لطرحها حينذاك من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرحين العام والخاص 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمال الشركة المستهدف بعد الزيادة والبالغ 200 مليون جنيه.

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إنه في حال سعى نادي غزل المحلة للمعاودة الطرح مرة أخرى سيشهد الطرح قبولًا؛ نظرًا لأن أغلب المعوقات التي تسببت في فشل الاكتتاب قد زالت الفترة الحالية بما يضمن نجاحه.

وتابع عيد، أنه بالنظر على معوقات فشل الاكتتاب نجد أن توقيت الطرح في 2022 كانت غير مناسبه؛ يعود ذلك لأداء السوق المحلي الضعيف اناذاك حيث قيم التداولات تقارب 500 مليون جنيه مقابل حجم تنفيذات حاليًا بحوالي 4 مليار جنيه يوميًا.

واستكمل عيد، أنه بالرغم من أن طرح نادي غزل المحلي وقتها شهد حالة من الحماس من قِبل المستثمرين؛ نظرًا لأنه أول نادي تم السعى نحو قيده في البورصة المصرية إلا أن الترويج من قِبل الشركة المسؤولة عن الطرح حينذاك لم يكن جيد.

وأضاف عيد، أنه من ضمن أسباب فشل الاكتتاب جاء نتيجة لتخوف المساهمين من عدم امتلاك النادي لأصول حيث جميع أصوله قائمة على حق الانتفاع؛ لذلك تقييم سعر سهم النادي تم على أساس منهج التدفقات النقدية وليس منهج الأصول.

وأشار عيد، إلى أنه نادى غزل المحلة في توقيت الطرح كان مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية والخروج من الدوري الممتاز؛ بما كان له أثر على عدم نجاح الاكتتاب إلا أن النادي على مدار الموسمين الماضيين حقق إنجازات جيدة.

واستطرد عيد، أن السعي نحو طرح النوادي الرياضية الكبرى في البورصة المصرية سيحقق طفرة داخل البورصة المصرية؛ نظرًا لأنها تحظى بشعبية كبيرة.

ولفت عيد، إلى أن النادي الأهلى يسعى للطرح من خلال تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم في 2021 حيث أن شروط القيد تتضمن تحقيق الشركة لـ 3 سنوات مكاسب لا تقل عن 5% من صافي رأس المال بالإضافة أن رأس مال الشركة لا يقل عن 100 مليون جنيه وقيد ما لا يقل عن 10% من الشركة؛ لذلك من المتوقع أن نشهد قيد الشركة العام المقبل 2025.

وأكد عيد، على أن شركات قطاع الاستثمار الرياضي تشهد ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال الآونة الماضية حيث أن قيد النوادي الكبرى يؤدي إلى حدوث حركة تدفقات نقدية كبيرة تدعم أداء المؤشرات بالبورصة بجانب جذب مزيدًا من رؤوس أموال المستثمرين خاصة العرب.

واتفق معه محمد جاب، خبير أسواق المال، أنه في حال معاودة فكرة طرح نادي غزل المحلة في الوقت الحالي ستلقى دعمًا في السوق المحلي؛ نظرًا أن السوق المحلي يحتاج لطروحات جديدة.

وذكر جاب، أن عمق السوق المحلي يعتمد على وجود تنوع في القطاعات بالإضافة إلى تنوع البضائع المتواجدة به، معربًا أن السوق قادر على استيعاب أى قيد جديد.

وأشار جاب، إلى أن وجود مخاوف _من قِبل المساهمين _ من قطاع الأندية أنها غير قادرة على تحقيق إيرادات جيده، موضحًا أن سعى النوادي نحو تحويل الفكرة من مجرد ممارسة الرياضة لجعلهم جهة جذبة للإيرادات سيعمل على القضاء على تلك المخاوف.