كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد تراجعه السبت بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب أمس السبت، تراجع بحلول التعاملات المسائية، وهبط الجرام بنحو 5 جنيهات مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4280 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3745 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3210 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2497 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1783 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 133123 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29960 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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