تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4092 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4128 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3612 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3096 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28896 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.