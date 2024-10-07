شعبة البن تكشف أسباب الزيادات الأخيرة في الأسعار

كتبت- داليا الظنيني:

كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار البن، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية شهدت زيادة بنسبة 15% في الفترة الأخيرة.

وأكد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشعبة ترفض أي زيادات في أسعار البن خلال الوقت الحالي، باستثناء المحلات التي لا تمتلك مخزونًا، حيث سيكون عليها الشراء بأسعار الزيادة الحالية.

كما أشار إلى أن سعر البن السادة وصل إلى 480 جنيهًا، بينما بلغ سعر البن المحوج 600 جنيهًا، مؤكدًا أن 95% من المحلات تبيع بهذه الأسعار، موضحًا أن مخزون البن يكفي لمدة شهرين.

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أنه لا توجد زيادات متوقعة في أسعار البن في الفترة الحالية، مع إمكانية هبوط الأسعار في البورصة، موضحًا أن السوق محكوم بالبورصة، حيث يتم استيراد 100% من البن الخام.