كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في نهاية التعاملات المسائية أمس الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الأحد استقر في نهاية التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 7-10-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4086 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3575 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3064 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2383 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1702 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 127066 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28600 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2654 دولار اللأونصة، خلال تعاملات اليوم (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب