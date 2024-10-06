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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6-10-2024 مع بداية التعاملات

06:10 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره أمس السبت في منتصف التعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد.

يذكر أن الذهب ارتفع سعره 5 جنيهات بمنتصف تعاملات أمس السبت، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4091 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3580 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3069 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2387 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1705 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 127243 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28640 جنيه.

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09 % إلى نحو 2654 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (هنا)

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