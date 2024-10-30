صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة الأربعاء
10:26 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 30653 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.
وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08 % وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12 %.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.50 % إلى مستوى 30619 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
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