صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 30653 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08 % وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12 %.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.50 % إلى مستوى 30619 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.