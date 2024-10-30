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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-10-2024 مع بداية التعاملات

05:38 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره أمس الثلاثاء بنحو 8 جنيهات للجرام بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 8 جنيهات للجرام بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-10-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4286 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3750 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3215 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2500 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1786 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 133301 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30000 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 2755 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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