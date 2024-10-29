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ارتفاع أسعار البصل والثوم.. الشعبة توضح الأسباب وموعد الانخفاض

03:41 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

اسعار البصل

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كتبت- دينا كرم:

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار البصل والثوم بالأسواق.

وبحسب النجيب يتراوح سعر البصل الأحمر حاليًا بين 10 و14 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر البصل الأبيض بين 15 و20 جنيهًا، وسعر الثوم يتراوح ما بين 55 و80 جنيهًا.

وأرجع النجيب، ارتفاع أسعار البصل والثوم، لعدة أسباب منها انتهاء موسم الحصاد، وأغلب الموجود مخزن بالأسواق.

وأشار النجيب، إلى أن سوء التخزين تسبب في تلف كميات كبيرة من المحاصيل، هو ما أدى لقلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأوضح النجيب، أن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأشهر الماضية نتج عنها تراجع معدلات الإنتاج.

وتوقع النجيب، أن تنخفض الأسعار تدريجيًا مع بدء موسم حصاد البصل والثوم في شهري فبراير ومارس المقبلين، مما سيسهم في استقرار السوق.

أسعار البصل الثوم حاتم نجيب اتحاد الغرف التجارية
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