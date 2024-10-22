انخفاض اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول وعباد الشمس والسكر والعدس وزيت واللحوم والدواجن والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.86 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.1 جنيه، بتراجع 3.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.01 جنيه، بزيادة 67 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 79.16 جنيه، بتراجع 2.01 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.26 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.67 جنيه، بزيادة 62 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 59.78 جنيه، بتراجع 5.44 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.58 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 94.09 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.83 جنيه، بتراجع 7.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.2 جنيه، بتراجع 2.34 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.8 جنيه، بتراجع 69 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.4 جنيه، بزيادة 81 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.28 جنيه، بزيادة 7.46 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 255.71 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 29.36 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 100.71 جنيه، بتراجع 8.98 جنيه.









