هل ستتأثر أسعار مواد البناء بزيادة أسعار الوقود؟.. رئيس الشعبة يجيب

كتبت- دينا كرم:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار المحروقات لن يؤدي إلى زيادات في أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، لأن مصانع الحديد تعمل بالغاز الطبيعي الذي لم يشهد أي زيادة في السعر، في حين تعتمد مصانع الحديد الاستثماري على الكهرباء، ومصانع الأسمنت على الفحم وبالتالي، فإن الزيادة ستنعكس فقط على تكلفة النقل، التي ستتراوح بين 20 و30 جنيهًا إضافيًا للطن.

وجاءت هذه الزيادات بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيه بدلاً من 11.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، وتعد هذه ثالث زيادة في أسعار الوقود خلال عام 2024.

وتابع الزيني، أن السوق يعاني من حالة ركود في سوق مواد البناء، رغم إعلان بعض المصانع عن تخفيض أسعار الحديد بمقدار 2500 جنيه للطن، وذلك لأنه لم يتم تطبيق القرار بشكل فعلي حتى الآن، ولا تزال الأسعار الجديدة غير مفعّلة في والأسواق.

وتتراوح أسعار الحديد في المصانع بين 36.5 ألف جنيه 38.2 ألف جنيه للطن، وتصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 37 و39 ألف جنيه للطن.

وأشار الزيني، إلى أن تطبيق قرار خفض أسعار الحديد سيؤدي إلى تحسن محدود في حركة السوق.

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