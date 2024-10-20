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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-10-2024 في بداية التعاملات الصباحية

05:44 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-10-2024، في بداية التعاملات الصباحية لهذا اليوم، بعد أن ارتفع سعره أمس السبت في مصر في نهاية التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع أمس السبت في مصر، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4235 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3705 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3176 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2470 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1764 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 131701 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29640 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 2721 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا

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