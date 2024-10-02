كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد ارتفاعه أمس بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الثلاثاء 1-10-2024، ارتفع بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-10- 2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4091 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3580 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3069 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2387 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1705 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 127243 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28640 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69% إلى نحو 2652 دولار اللأونصة، تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب