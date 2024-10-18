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بعد رفع أسعار البنزين اليوم.. متى يُعقد اجتماع لجنة التسعير القادم؟

01:20 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

رفع أسعار البنزين

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كتب- أحمد والي:

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك بعد رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 18-10-2024.

ويُعد هذا الاجتماع هو الثالث للجنة التسعير خلال 2024، حيث رفعت اللجنة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار في الثلاث اجتماعات السابقة.

ومن المفترض أن تراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر - إلا أن لجنة التسعير قررت تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية-، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

وفي يوليو السابق، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

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