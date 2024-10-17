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وزير المالية: إصدار سندات وصكوك بـ 10 مليارات جنيه قبل نهاية يونيو 2025

05:43 م الخميس 17 أكتوبر 2024

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن وزارة المالية تسعى إلى إصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بحجم قد يصل إلى 10 مليارات جنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية 2024-2025، وفق ما نقله موقع "الشرق".

وجاء ذلك، وفق موقع "الشرق" على هامش "المنتدى الاقتصادي التركي العربي" المنعقد اليوم الخميس في إسطنبول.

وأضاف أن وزارة المالية المصرية ستصدر في السوق المحلية صكوكاً وسندات استدامة في الربع الثالث أو الأخير من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 20205، بحجم يتراوح ما بين 5 و10 مليارات جنيه بهدف تنويع مصادر التمويل، وفق "الشرق".

كان وزير المالية قال في بيان له اليوم، إنهم يعملون على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات في خفض تكلفة التمويل.

وكذلك التعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة.

أحمد كجوك وزير المالية سندات خضراء المنتدى الاقتصادي التركي العربي وزارة المالية المصرية سندات وصكوك
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