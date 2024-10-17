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وزير المالية: تنمية الاستثمارات المشتركة بالأسواق المصرية والتركية عبر آليات مبتكرة

04:50 م الخميس 17 أكتوبر 2024

أحمد كجوك يلتقي محمد شيمشك وزير المالية التركي

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كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى تعاون اقتصادي أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو.

وأوضح خلال لقائه مع نظيره التركي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.

وجاء هذا اللقاء، وفق بيان الوزارة، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العربي التركي.

وأضاف كجوك أنهم مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصري والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنهم حريصون على توفير المناخ الاستثماري الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.

وأضاف الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية.

وأشار إلى أننا نسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.

وأكد أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، على نحو يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيو اقتصادية.

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