كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية أمس الأربعاء، استقر مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17-10-2024 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4126 جنيه.

- سعر الذهب عيار 22 بلغ 3782 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3610 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3094 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2407 جنيها.

- سعر الذهب عيار 12 بلغ 2063 جنيها.

- سعر الأونصة بلغ 128324 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28880 جنيه.

- سعر الأونصة بالدولار بلغت 2673.65 دولار.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77 % إلى نحو 2683 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، في نهاية التعاملات وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.