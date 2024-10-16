إعلان

BBC

وزير قطاع الأعمال يبحث الاستغلال الأمثل لأصول شركتي النصر للاسكان والمعادي للتنمية

02:14 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، طرق الاستغلال الأمثل لأصول شركتي النصر للإسكان والمعادي والتعمير وتعظيم عوائدها، وتحسين جودة المنتجات وتنويعها.

وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم خلال زيارته لمقر شركتي النصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووفق البيان الصادر للوزارة اليوم، أوضح شيمي، ضرورة التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والالتزام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجات والتأكيد على تسليم المشروعات في مواعيدها وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتواصل الدائم مع العملاء وكسب ثقتهم.

وتناولخلال الجولة مشروعات الشركتين في عدد من المدن والمناطق منها المقطم والمعادي والفسطاط والشروق و6 أكتوبر والمنصورة الجديدة، وموقفها التنفيذي، والتي تشمل وحدات سكنية وإدارية وتجارية وغيرها من الخدمات، والمشروعات المستقبلية والخطط التوسعية.

كما تناول الوزير موقف استغلال محفظة الأصول والأراضي المملوكة للشركتين، والشراكات مع القطاع الخاص. وتابع عمليات البيع والتسويق ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

محمد شيمي شركة النصر للاسكان شركة المعادي للتنمية وزارة قطاع الأعمال العام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد واللحوم والذهب يقفز بمنتصف التعاملات

إعلان

إعلان

الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر