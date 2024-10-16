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وزير الصناعة النقل يبحث مع مستثمري المناطق الصناعية بالفيوم الفرص والتحديات السبت المقبل

11:16 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

وزير الصناعة الفريق كامل الوزير

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كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة الصناعة استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور محافظ الفيوم وذلك بمقر الهيئة، وفق بيان صادر لها اليوم.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الفيوم للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

ويأتي ذلك إلقاء في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها، وفق البيان،

وفي حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بحسب البيان.


وزير الصناعة هيئة التنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين
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