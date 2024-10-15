إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات الثلاثاء

10:24 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بنحو 40 جنيها اليوم الثلاثاء، ببداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 3047 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 عند 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18 % إلى نحو 2644 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء ( موقع رسمي)

إعلان

إعلان

الفصل وغرامة تساوي الخسائر.. إجراءات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات بالسكة الحديد
أدخنة سوداء وفرامل ضعيف.. شهادات صادمة لـ طلاب الجلالة المصابين عن حادث الأتوبيس