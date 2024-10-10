انخفاض العدس والفول.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والفول، والمسلى الصناعى خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر اللحوم والمسلي الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.67 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.56 جنيه، بتراجع 68 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.92 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 74.26 جنيه، بتراجع 5.98 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.08 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.27 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 57.92 جنيه، بتراجع 6.91 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.44 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 92.76 جنيه، بتراجع 69 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.46 جنيه، بتراجع 34 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.04 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.02 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.78 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.32 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.48 جنيه، بزيادة 5.49 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.68 جنيه، بزيادة 68 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 97.51 جنيه، بتراجع 10.42 جنيه.