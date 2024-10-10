سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-10-2024 مع بداية التعاملات

كتب-محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-10-2024، في بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الأربعاء، انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4040 جنيه.

- سعر الذهب عيار 22 بلغ 3703 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3535 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3030 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2357 جنيها.

- سعر الذهب عيار 12 بلغ 2020 جنيه.

- سعر الأونصة بلغت 125658 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28280 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.50 % إلى نحو 2609 دولار اللأونصة، خلال التعاملات المشائية مقارنة بصباح التعاملات (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: (من هنا)