المواد الغذائية: زيادة 10% في أسعار بعض أصناف "نسكافيه"

كتبت- دينا كرم:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية،"لمصراوي"، إن شركة نسكافيه أعلنت عن زيادة أسعار بعض أصناف منتجاتها بنسبة 10% في السوق المحلي اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر الجاري.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لبعض أصناف نسكافيه بعد تطبيق الزيادة، وفقا لما أرسلته الشركة للتجار:

علبة كوفي ميت 170 جرام: 72.6 جنيه

علبة كوفي ميت 40 جرام: 143.6 جنيه

برطمان نسكافيه جولد دارك 95 جرام: 245 جنيه

نسكافيه جولد دارك 47 جرام: 132 جنيه

نسكافيه جولد دارك 190 جرام: 448 جنيه

نسكافيه جولد إسبريسو 100 جرام: 294.8 جنيه

نسكافيه جولد أورجن 100 جرام: 294.8 جنيه

برطمان نسكافيه كلاسيك 47 جرام: 76.5 جنيه

كيس نسكافيه كلاسيك 18 جرام: 31.7 جنيه

برطمان نسكافيه كلاسيك 95 جرام: 147.7 جنيه

برطمان نسكافيه كلاسيك 190 جرام: 278.8 جنيه

كيس نسكافيه كلاسيك 50 جرام: 64.9 جنيه