"مواد البناء": أسعار الحديد تتراجع بقيمة تصل إلى 3 آلاف جنيه للطن

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر طن الحديد بالأسواق بين ألفي و3 آلاف جنيه أمس الاثنين، بعد قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن الحديد يتراوح بين 42 و44 ألف جنيه حاليا مقابل 46 و47 ألف جنيه بالأسواق الأسبوع الماضي.

وأوضح الزيني أن تراجع أسعار الحديد يرجع إلى زيادة بالمعروض حدثت أمس الاثنين، مما سبب انخفاضا في الأسعار بالأسواق للمستهلك.

وشهدت أسعار الحديد قفزات خلال الفترة الماضية على الرغم من هدوء الإقبال على الشراء، وذلك قبل التراجع الأخير.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.