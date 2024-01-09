سهم "إم بي سي" يكرر قفزته بنسبة 30% في ثاني أيام تداوله بالبورصة السعودية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر سهم مجموعة إم بي سي السعودية، العاملة في مجال الخدمات الإعلامية، بنسبة 30% خلال تعاملات اليوم الثاني لبدء التداول على السهم، جلسة الثلاثاء في البورصة السعودية "تداول"، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات الموقع الإلكتروني لـ "تداول".

ووصل سعر سهم المجموعة بنهاية جلسة تداول اليوم بالبورصة السعودية إلى 42.25 ريال سعودي بزيادة 9.75 ريال مقارنة بسعره في إغلاق جلسة أمس الاثنين.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر السهم في أولى جلسات تداوله أمس بنسبة 30% ليقفز من 25 ريالا سعوديا إلى 32.5 ريال، بزيادة نحو 7.5 ريال.

وتسمح البورصة السعودية بوصول نسبة تحرك سعر السهم إلى 30% صعودا أو هبوطا يوميا في أول 3 جلسات تداول للسهم، وابتداءً من اليوم الرابع تعود نسبة التحرك المسموح بها إلى 10%.

كانت مجموعة إم بي سي السعودية طرحت نحو 33.250 مليون سهم من رأس مالها تمثل 10% من الأسهم بعد زيادة رأس المال، للتداول بالبورصة السعودية، وذلك من خلال الاكتتاب العام الذي جرى في ديسمبر الماضي بسعر للسهم 25 ريالا.

وتأسست شركة مجموعة إم بي سي بشكلها الأخير، قبل الطرح في البورصة السعودية، في 20 أبريل 2023 كشركة مساهمة مقفلة سعودية، ويبلغ رأس مالها الحالي نحو 2.993 مليار ريال سعودي، بقيمة اسمية للسهم 10 ريالات.

ويعود تاريخ مجموعة إم بي سي إلى عام 1991 عند البدء بعملياتها في مدينة لندن البريطانية وإطلاق أول قناة فضائية عربية خاصة عبر الأقمار الصناعية.

وبعد تأسيس الشركة أجرى المساهمون الكبار عملية إعادة هيكلة لها وتم نقل ملكية جميع شركات المجموعة من شركة إم بي سي القابضة (جزر العذراء) إلى الشركة الجديدة مما أدى إلى تملكها بشكل مباشر وغير مباشر لحوالي 35 شركة تابعة للمجموعة.