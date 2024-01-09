تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 يناير

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3683 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3741 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3273 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2806 جنيهات.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26187 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.