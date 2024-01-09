وفد مصري يبحث في واشنطن رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزيرة الخزانة جانيت يلين ستجتمع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء، وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية، بحسب وكالة رويترز.

وتضررت مصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.

وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.

ولم يكن لدى صندوق النقد الدولي تعليق فوري بشأن ما إذا كانت السلطات المصرية ستجتمع أيضًا مع مسؤولي الصندوق خلال زيارتهم لواشنطن، وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين ستجتمع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.