الضرائب: تطبيق مرحلتين جديدتين بمنظومة الإيصال الإلكتروني أول فبراير

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور القرار الخاص بتطبيق المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.

وقالت رشا عبد العال إن القرار رقم 702 لسنة 2023، يلزم عددا من الممولين والمكلفين، والواردة أسمائهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، والمعلنة على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024.

وأضافت عبد العال أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: (اضغط هنا)

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأكدت رشا عبد العال أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم 702 لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وذكرت رشا عبد العال أن ذلك يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وقالت إن مصلحة الضرائب وفرت كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني.

وطالبت رشا عبد العال الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.