من يجب عليه تقديم الإقرارات الضريبية بمنظومة الأعمال الرئيسية هذا العام؟

كتب- مصطفى عيد:

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن من هم الممولين الذين عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة خلال موسم تقديم الإقرارات لضريبة الدخل 2023-2024 والذي انطلق منذ أيام، وذلك بعد نقل العديد من الممولين على هذه المنظومة خلال الشهور والسنوات الأخيرة.

وتعتزم المصلحة أن تنقل باقي الممولين من الذين لم يتم نقلهم إلى هذه المنظومة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وانطلق موسم تقديم الإقرارات الضريبية الجديد إلكترونيا عن ضريبة الدخل لعام 2023 مع بداية الشهر الجاري، والذي يستمر حتى 31 مارس 2024 للأشخاص الطبيعيين، وللأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال وشركات الأشخاص) حتى نهاية أبريل 2024، أو خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية للشركة.

ويشمل هؤلاء الممولون الذين عليهم تقديم إقراراتهم على المنظومة الجديدة من يتبعون هذه المراكز:

1- المراكز المدمجة في كل من:

- مركز ثان كبار الممولين بالسادس من أكتوبر.

- مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية.

- مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة.

2- مركز كبار الممولين أول.

3- مركز متوسطي الممولين.

4- مركز كبار مهن حرة بالقاهرة.

5- المأموريات المدمجة التابعة لكل من:

- منطقة القاهرة رابع.

- منطقة القاهرة ثالث.

- منطقة القاهرة ثان.

- منطقة ضرائب القليوبية.



وقالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، في بيان سابق، إن تقديم الإقرارات الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يكون من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

بينما سيقدم الممولون بباقي مأموريات الجمهورية إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية: (اضغط هنا).



