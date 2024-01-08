إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

02:08 م الإثنين 08 يناير 2024

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 25 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل ارتفاعه بمنتصف التعاملات معوضا جزءا من خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2193 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2820 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3290 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3670 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب الذهب جرام الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرقابة المالية تطور معايير ترخيص الشركات الناشئة للعمل بالتمويل غير المصرفي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

- إقبال ضعيف على بعض فروع بنكي الأهلي ومصر بالساعات الأولى لطرح شهادة 27% (صور)
* مصدر ينفي وجود تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن محور فيلادلفيا
* أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
عاجل - "شديدة ومنتشرة".. المصل واللقاح يحذر المواطنين بشأن الإنفلونزا الموسمية