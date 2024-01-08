سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 25 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل ارتفاعه بمنتصف التعاملات معوضا جزءا من خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2193 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2820 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3290 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3670 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.