الضرائب تعلن بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2023-2024

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2023-2024 مع بداية الشهر الجاري، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.

وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات عن ضريبة الدخل لعام 2023 خلال الموسم اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2024 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا.

كما تتلقى المصلحة إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى نهاية أبريل 2024، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وأكدت رشا عبد العال أن الممولين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي (اضغط هنا) يشملون ممولي المركز المدمجة في كل من مركز ثان كبار الممولين بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة. هنا

كما يضم هؤلاء الممولون ممولي مراكز كبار الممولين أول، ومتوسطي الممولين، ومركز كبار مهن حرة بالقاهرة، وممولي المأموريات المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة رابع، ومنطقة القاهرة ثان ، ومنطقة القاهرة ثالث، ومنطقة ضرائب القليوبية، وفقا لرشا عبد العال.

وذكرت أن باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية يتقدمون لإقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية: (اضغط هنا).

وقالت رئيسة مصلحة الضرائب إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن المصلحة تنظم سلسلة من الندوات المجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين مجاناً سواء على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، أو منظومة الإقرارات الإلكترونية.

وأضافت رئيس المصلحة أنه تم توفير محاضرين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ومساعدة الممولين، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.

وناشدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة حضور ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة، وذلك للاستفادة من الشرح الذي يقدم خلالها، والتي تساعدهم على تقديم إقراراتهم الضريبية الإلكترونية بكل سهولة ويسر على المنظومة، ويتم خلالها الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن (16395)، والتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي: (tax.media@eta.gov.eg).