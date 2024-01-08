سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع 25 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2183 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2808 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3275 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3743 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2034 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 10.7 دولار، بنسبة 0.53% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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