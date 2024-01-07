الحكومة تخطط لتأسيس منطقة حرة لتكنولوجيا المعلومات باقتصادية قناة السويس

كتب- علاء حجاج:

كشفت وثيقة حكومية بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة 2024-2030"، عن استهداف الحكومة تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كذلك أوضحت الوثيقة الصادرة حديثا والمزمع عرضها للحوار المجتمعي، عن استهداف الحكومة التوسع في إنشاء مصانع كابلات الألياف الضوئية من خلال إنشاء 20 مصنعا، وربط كافة المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية.

كما تستهدف الدولة تحويل مصر لمركز إقليمي رائد لصناعة كابلات الألياف الضوئية لتغطية السوق المحلي وتعزيز الصادرات ولاسيما للسوق الأفريقية.

وتستهدف الحكومة من خلال خطتها للسنوات الستة المقبلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصنيف مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم بمؤشر الأمن السيبراني مقارنة بتصنيفها الحالي بقائمة أفضل 30 دولة، بالإضافة إلى تصنيف مصر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية مقارنة بالمركز الـ 73 في 2022.