شعبة المواد الغذائية: "رودس" ترفع أسعار الجبن للمرة الثانية في أسبوع

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأحد، إن شركة البروج للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الجبن "رودس" بدءا من أمس السبت الموافق 6 يناير.

كانت شركة البروج قررت رفع أسعار منتجها جبن رودس قبل أسبوع بدءا من شهر يناير، لتكون زيادة أمس هي الثانية في أقل من أسبوع.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر عبوة جبن رودس وزن 500 جرام للأنواع فيتا واسطنبولي وملح خفيف وزيتون وبراميلي وشطة وقديمة إلى 42 جنيها مقابل 38.5 جنيه قبل الزيادة.

كذلك رفعت الشركة سعر عبوة جبن رودس وزن 250 جراما للأنواع فيتا واسطنبولي وملح خفيف وزيتون وبراميلي وشطة وقديمة إلى 22 جنيها مقابل 19.5 جنيه قبل الزيادة.

ورفعت الشركة سعر عبوة جبن رودس وزن 125 جراما للأنواع فيتا واسطنبولي وملح خفيف وزيتون وبراميلي وشطة وقديمة إلى 12 جنيها مقابل 10.5 جنيه قبل الزيادة.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة: