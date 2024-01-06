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زيادة جديدة بتعاملات المساء.. قفزة كبيرة بسعر الذهب اليوم السبت في مصر

05:23 م السبت 06 يناير 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر ارتفاعه بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 60 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب زاد بنحو 45 جنيها حتى منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، ليصبح مجموع الزيادة اليوم حتى الآن نحو 105 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2187 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2811 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3280 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3749 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 26240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 1.8 دولار، بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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