خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والجبن والسكر وانخفاض الأرز والمكرونة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الجبن، والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الأرز والمكرونة، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما واصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

هبوط أسعار الأرز والمكرونة وزيادة الجبن والسكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

25 جنيها للبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

66 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

45 جنيها زيادة.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات