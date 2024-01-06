أسعار باقات الإنترنت السنوية من "وي" وقيمة الوفر فيها عن الشهرية (جدول)

كتب- علاء حجاج:

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات "وي" باقات إنترنت منزلي بنظام الاشتراك السنوي، وذلك للباقات بداية من سرعات 30 ميجابت/ الثانية وبسعات تحميل تبدأ من 3000 جيجابايت سنويا (تعادل باقة 250 جيجا شهريا).

وتتيح الباقات السنوية التي توفرها الشركة توفيرا للعملاء المشتركين بها يتراوح بين 140 جنيها و2100 جنيه سنويا مقارنة بحالة الاشتراك الشهري فيها، وذلك بحساب الأسعار بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 14%.

وتتيح باقات WE SPACE السنوية للعملاء الحصول على السعة السنوية مرة واحدة ويمكن استخدامها طول السنة، وهو ما يأتي بخلاف الشهرية التي تتيح حصة محددة كل شهر.

ويرصد مصراوي في الجداول التالية مقارنة بين أسعار باقات الإنترنت السنوية ومجموع ما يدفعه العميل في حالة الاشتراك في نفس سعة الباقات بشكل شهري من وي.

الأسعار المدرجة بالجدول يضاف لها 14% ضريبة على القيمة المضافة.

كانت الشركة المصرية للاتصالات "وي" رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، بدءا من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، (بدون الضريبة)، بدلا من 120 جنيها، ويبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

ويصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.