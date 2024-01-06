هبوط أسعار الأرز والمكرونة وزيادة الجبن والسكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ، وزيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والسكر، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم، وفقا لبيانات بوابة أسعار السلع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.95 جنيه، بتراجع 2.23 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 43.04 جنيه، بارتفاع 1.49 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.41 جنيه، بارتفاع 79 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 65.78 جنيه، بتراجع 4.66 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.58 جنيه، بارتفاع 1.06 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.25 جنيه، بانخفاض 1.16 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 53.07 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.4 جنيه، بارتفاع 26 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.23 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.18 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.7 جنيه، بتراجع 48 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.88 جنيه، بارتفاع 66 قرشا .

كيلو الجبن الأبيض: 123.8 جنيه، بارتفاع 2.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 241.67 جنيه، بارتفاع 13.73 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.33 جنيه، بارتفاع 22 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 70.42 جنيه، بارتفاع 3.8 جنيه.