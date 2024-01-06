أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، في الأسواق عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40869 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42654 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2262 جنيها.