إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:14 ص السبت 06 يناير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، في الأسواق عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40869 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42654 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2262 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت سعر طن الحديد الاستثماري سعر طن حديد عز سعر طن الأسمنت الرمادي بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع رئيس هيئة الاستثمار دعم الشركات الناشئة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية
* سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع مع بداية التعاملات
"الأرض لم تُزهر في ليلة الميلاد".. مسيحيو غزة معلقون على صليب القصف الصهيوني
جثث تتطاير في الهواء.. مشاهد مرعبة في مذبحة أكتوبر (أسرار وتفاصيل)
بعد طرح شهادات الـ27%.. ما مصير أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟