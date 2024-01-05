شعبة العطارة: ارتفاع الأسعار يقلل الإقبال على مشروبات الشتوية 30%

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء المشروبات الشتوية كالسحلب والكاكاو شهدت تراجعا بنسبة 30% مقارنة بموسم الشتاء الماضي.

وأرجع توفيق، تراجع الإقبال إلى ارتفاع الأسعار هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 و70% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأضاف توفيق، أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين جعلتهم يرتبون أولوياتهم وشراء السلع الأساسية أولا، أو لجأت لتقليل الكميات التي تعودوا على شرائها كل عام.

وشهدت أسعار الكاكاو ارتفاعا كبيرا في الأسواق هذا الموسم ليسجل سعر الكيلو نحو 200 جنيه مقابل 120 جنيها العام الماضي، كما ارتفع سعر كيلو السحلب إلى 80 جنيها مقابل 60 جنيها العام الماضي، بحسب توفيق.

وأوضح توفيق، أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة زيادة الأسعار عالميا، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام، حيث أن السوق المحلي يعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المشروبات من الخارج.

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