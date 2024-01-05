اللحوم والسكر والعدس.. تراجع في أسعار السلع الأساسية بالأسواق الجمعة

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار عدد من أصناف السلع الأساسية كالفول والسكر والعدس واللحوم الطازجة والأجبان والألبان، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.18 جنيه، بترجع 31 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 41.55 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.62 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 66.57 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو السكر المعبأ: 35.98 جنيه، بتراجع 14 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.41 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 54.26 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.14 جنيه، بتراجع 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.45 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة:89.99 جنيه، بزيادة 47 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 29.18 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.22 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 121.49 جنيه، بتراجع 1.42 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 227.94 جنيه، بتراجع 7.89 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.11 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.62 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.